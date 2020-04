Coronavirus: Cambiamo con Toti, crisi economica da chiusura, liquidità sia a fondo perduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti aggiungono: "Le banche gravate inoltre da procedure ancora più complicate sia per la certificazione dei clienti, sia per accedere alle garanzie di Stato, e dalla pressione sociale sin dagli annunci del governo, svolgono un servizio che va remunerato. Il risultato è che l'impresa per accedere a quello che dovrebbe essere un aiuto di Stato deve prima pagare e poi indebitarsi. Nel prossimo decreto", conclude la nota, "a cui consigliamo di non dare nomi che denotino ancora di più il ritardo delle misure, siano previsti contributi a fondo perduto immediati, è in gioco la tenuta sociale del Paese". (Com)