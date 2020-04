Coronavirus: Spallanzani, 119 pazienti positivi, 20 in supporto respiratorio, 361 dimessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 119. Di questi, 20 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 361. È quanto si legge nel bollettino di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. (Com)