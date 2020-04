Coronavirus: Pella (FI), settore tessile è asset strategico nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, dichiara che "il settore tessile è asset strategico a valenza internazionale per il nostro Paese, almeno al pari di altri manifatture già operative, come automotive, meccanica di precisione o altre multinazionali ancora che sono state autorizzate a ripartire. Ritengo che", continua in una nota il parlamentare, "in considerazione della localizzazione dei distretti tessili in Italia (concentrati in aree lontane rispetto ai grandi centri), il presidente del Consiglio Conte possa riaprirli già da domani 27 aprile, fungendo così da aree pilota per testare anche la sostenibilità del sistema dei trasporti e della mobilità, un'idea condivisa anche dal documento presentato dalle Regioni alla cabina di regia". Ad avviso di Pella, "il patrimonio culturale e identitario che caratterizza il made in Italy nel mondo è risalente e, sin dalle proprie origini, contempla la manifattura tessile che oggi esporta il 70 per cento del prodotto in tutto il mondo. La filiera si è già riorganizzata in maniera responsabile, tramite accordi con le parti sociali sui protocolli di lavoro, e consapevole, proprio in virtù del ruolo che può svolgere in termini di affidabilità, credibilità e attrattività del sistema Paese. Non possiamo cedere alla concorrenza estera, già in parte attiva", conclude l'esponente di FI, "un settore a così alto impatto in termini di catene di valore.(Com)