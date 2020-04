Coronavirus: Zingaretti-Cuppi, con il Pd un "Women new deal" per rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti e Valentina Cuppi, a seguito dell’incontro in cui la presidente del Pd ha illustrato al segretario i contenuti della lettera del coordinamento nazionale delle democratiche, affermano che "le donne sono state in prima file nell’emergenza, adesso serve un pieno coinvolgimento nella progettazione della ripartenza. E' inaccettabile che in alcuni decisivi organismi che affrontano importanti questioni per il futuro del nostro Paese - continuano i due esponenti del Pd- ci siano pochissime o addirittura nessuna donna. E’ il segno di quanto ancora sia forte il potere maschile in molti ambiti del Paese. Si dice nulla sarà come prima, dobbiamo scommettere sull’obiettivo che sia migliore, e questo è impossibile senza l’ascolto dell’esperienza femminile e il protagonismo delle donne nelle decisioni sul futuro del Paese". Per questo, si legge in una nota, "il Partito democratico costituirà un gruppo di lavoro, trasversale e integrato per un vero e proprio 'Women new deal' che innervi l’azione del partito, che solleciti il governo, per riprogettare l’Italia a misura di donne e uomini. Il nuovo scenario ci impone di ripensare all’organizzazione del lavoro, della scuola, del sociale, a un diverso rapporto tra tempi di vita. La ripresa riguarderà il complesso dell’organizzazione sociale, oggi profondamente segnata da diseguaglianze di genere nell’uso del tempo e nella relazione tra ore di lavoro retribuito e ore di lavoro gratuito, lo si è visto- è scritto nella nota - nel distanziamento sociale, in quanto per tante donne abbia significato un sovraccarico di lavoro". (segue) (Com)