Coronavirus: Zingaretti-Cuppi, con il Pd un "Women new deal" per rinascita (2)

- La nota, poi, prosegue: "Questa consapevolezza deve vivere già nella programmazione della ripartenza. Le persone che lavorano hanno una vita da organizzare, che garantisce la riproduzione delle condizioni di vita loro e, se ci sono, dei figli o dei genitori anziani fragili. In tante e tanti si stanno interrogando su come ripensare servizi e luoghi essenziali del nostro welfare. Come la ripartenza coinvolgerà i più piccoli, ad esempio, è una questione che riguarda noi tutti, che non può essere lasciata solo sulle spalle delle donne e delle famiglie. Va bene prorogare le misure di sostegno già in essere", osserva ancora la nota, "ma ci serve un vero e proprio piano per le bambine e i bambini, una grande alleanza tra famiglie, mondo educativo, sportivo, Terzo settore, Enti locali. Adesso dobbiamo lavorare sulla ripartenza. Immaginare nuove forma di socialità, per tutte le generazioni, guardare in modo nuovo ai nostri spazi comuni, parchi, cortili, giardini. Sperimentare l’outdoor education, laboratori a piccoli gruppi, l’assistenza educativa domiciliare per i minori con disabilità. Sostenere i Comuni in questo sforzo. Serve uno sguardo di genere innovativo e competente", conclude la nota, "nei luoghi dell’elaborazione, della progettazione, della decisione sul presente e sul futuro. Uno sguardo che innervi tutto il partito". (Com)