Colombia: coronavirus, restrizioni prorogate ma da domani deroghe per 41 settori produttivi

- Il governo della Colombia ha prorogato fino all’11 maggio le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, ma con esenzioni per diversi settori produttivi a partire da domani, 27 aprile. Con il decreto 593 del 24 aprile i settori autorizzati a operare passano da 35 a 41. La lista comprende l’edilizia, a patto che le imprese di costruzione rispettino i protocolli previsti in materia di sicurezza dei lavoratori e distanziamento sociale; sono incluse anche le attività collegate, come la produzione di cemento. Nell’industria, potranno essere operative le aziende tessili, di pelletteria e abbigliamento; quelle della trasformazione del legno; i produttori di prodotti chimici, metallici ed elettrici, macchinari e attrezzature. Funzioneranno anche le piattaforme di commercio elettronico. “L’idea è di iniziare a recuperare la capacità di produzione gradualmente e progressivamente”, ha sintetizzato il ministro dell’Industria e del commercio, José Manuel Restrepo. (segue) (Mec)