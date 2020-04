Egitto: obbligatorie le mascherine protettive nei tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano della Giustizia, Omar Marwan, ha ordinato di indossare le mascherine protettive e di mantenere una distanza tra dipendenti e pubblico nei tribunali e negli uffici catastali. La misura precauzionale “è stata adottata per la sicurezza delle persone durante la crisi del coronavirus”, spiega il dicastero. Il governo dell’Egitto ha deciso giovedì 23 aprile di riprendere i servizi pubblici che erano stati precedentemente sospesi. Sono riaperti a partire da oggi gli uffici di registrazione degli immobili a livello nazionale, pur con servizi limitati, così come i tribunali riavviati solo questioni legate ai diritti ereditari. La commissione Salute della Camera dei rappresentanti egiziana, nei giorni scorsi, ha approvato un disegno di legge che obbligherà gli egiziani a indossare le mascherine protettive nel quadro della strategia per arginare la diffusione della pandemia di Covid-19. Il disegno di legge dovrà essere approvato dal governo e successivamente dovrà essere ratificato dal capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, prima di entrare in vigore. (Cae)