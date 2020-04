Perù: Gaston Rodriguez Limo nuovo ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaston Rodriguez Limo è il nuovo ministro dell’Interno del Perù, al posto di Carlos Moran Soto. Lo rende noto un comunicato del ministero. Rodriguez Limo proviene dalla Polizia nazionale peruviana (Pnp), dove ha prestato servizio per più di trent’anni, guidando la direzione nazionale per l’ordine e la sicurezza, le operazioni speciali e la divisione regionale di Lima. Moran si è dimesso per “motivi personali”, secondo quanto riferito dal primo ministro, Vicente Zeballos. Le dimissioni sono giunte in un momento difficile per la polizia, all’interno della quale risultano 1.300 contagiati e 17 deceduti per coronavirus. I casi confermati nel paese sono 25.331 e i decessi 700.(Mec)