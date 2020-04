25 aprile: Polizia di Stato, in più città iniziative non autorizzate, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, in alcune città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Trento si sono svolte iniziative non autorizzate da parte di gruppi di area antagonista e anarchica in occasione del 75 anniversario della Liberazione. In tutti gli episodi le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute identificando i partecipanti la cui posizione è al vaglio per la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria per partecipazione a manifestazione non autorizzata e violazione della normativa prevista dal dpcm sul Covid-19. Ulteriori attività investigative tese all’identificazione dei partecipanti sono tutt’oggi in corso analizzando i filmati acquisiti dalla polizia scientifica. Nella giornata di ieri si segnalano ulteriori iniziative a Roma, Genova, Verona Vicenza e Varese a opera di esponenti di Forza Nuova e di altre formazioni di estrema destra che hanno manifestato contro la ricorrenza del 25 aprile. Anche in questo caso le forze dell’ordine intervenute sono impegnate a identificare coloro che hanno preso parte alle iniziative non autorizzate per la conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria competente. È quanto si legge in una comunicazione della Polizia di Stato.(Com)