Cultura: Fratoianni (Leu), servono misure straordinarie per gli artisti (2)

- Fratoianni aggiunge: "E poi un'idea praticabile può essere l'inserimento della pedagogia teatrale nella scuola dell'obbligo tra le materie curricolari, come avviene per la musica e le arti figurative, con la possibilità di impiegare lavoratori dello spettacolo. Così come si possono prevedere corsi di formazione e aggiornamento professionale per docenti delle scuole dell'obbligo con esperti operatori dello spettacolo per ricreare sinergia tra lo spettacolo dal vivo, le imprese-teatro e il mondo della scuola. Ed infine - osserva il componente della commissione Cultura di Montecitorio - sostenere con finanziamenti specifici le migliaia di festival e di eventi estivi all'aperto di piccola e media entità che sono allo stesso tempo l'anima e lo scheletro della cultura e dello spettacolo in Italia,che per poter svolgere le loro attività si troveranno ad affrontare nuovi e ingenti costi di adeguamento e di gestione degli spazi in base alle nuove normative. Utilizziamo il tempo a disposizione - conclude il parlamentare - per testare e ragionare sui luoghi dello spettacolo dal vivo del futuro. La situazione è inedita e servono misure straordinarie". (Rin)