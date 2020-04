Cina: coronavirus, a Wuhan non ci sono più pazienti ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Wuhan, la città cinese da cui è originata la pandemia di coronavirus, non ci sono più pazienti ricoverati in ospedale per Covid-19. Lo ha reso noto oggi un portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng, in una conferenza stampa tenuta a Pechino. Nel resto della provincia dell’Hubei, di cui Wuhan è la capitale, i casi sono meno di 50 e non se ne registrano di nuovi da più di venti giorni. Venerdì la Commissione aveva riferito che non c’erano più pazienti gravi a Wuhan, essendo stato dimesso, dopo la guarigione, l’ultimo rimasto.(Cip)