- Durante la giornata del 25 aprile sul terrazzo di un'abitazione di Tuscania, in provincia di Viterbo, è apparso un vessillo nazista. I cittadini della zona hanno quindi inviato una segnalazione ai Carabinieri che sono intervenuti per sequestrare la bandiera e denunciare l'autore del gesto, come previsto dalla legge del 25 giugno 1993, che sanziona gesti legati all’ideologia nazifascista.(Rer)