Coronavirus: Bonaccini, oggi alle 15 cabina di regia governo-Enti locali su fase 2

- Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo a Skytg24, ha affermato che si terrà oggi alle 15 la cabina di regia con il governo per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Confermo - ha aggiunto - che alle 15 io con Nello Musumeci per la Sicilia e Attilio Fontana per la Lombardia saremo a rappresentare le venti Regioni italiane nella cabina di regia, insieme al sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Antonio Decaro e ad altri suoi due colleghi sindaci, tra cui Virginia Raggi, e insieme a Michele De Pascale, presidente della provincia di Ravenna e due suoi colleghi presidenti, a rappresentare l'Unione delle province italiane (Upi). Discuteremo", ha concluso Bonaccini, "anche perché mancano poche ore a lunedì e e le decisioni vanno prese per bene, per poi comunicarle bene: mai come oggi si è capito quanto sia fondamentale comunicare bene". (Rin)