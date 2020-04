Coronavirus: Cuba invia 216 operatori sanitari in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba ha inviato 216 operatori sanitari in Sudafrica per aiutare le autorità del paese africano a far fronte all’emergenza coronavirus. È quanto reso noto dall'ambasciata di Cuba a Pretoria su Twitter. “Questi sono tempi di solidarietà e cooperazione. Se agiamo insieme, possiamo arrestare la diffusione del coronavirus in modo più rapido ed economico”, ha dichiarato in una nota l'ambasciatore di Cuba in Sudafrica, Rodolfo Benitez Verson. All'inizio di aprile il ministro della Sanità sudafricano Zweli Mkhize aveva elogiato il modello sanitario cubano auspicando di ricevere aiuto dal paese caraibico. Il Sudafrica, che è il paese africano più colpito dalla pandemia con 4.361 casi e 86 decessi, vanta relazioni speciali con Cuba, che sostenne la lotta contro l'apartheid negli anni ‘90.(Res)