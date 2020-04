Coronavirus: Sala, a Milano parlare di ciclabili non è scelta ideologica ma di necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare le piste ciclabili a Milano per affrontare la fase 2 non è una scelta ideologica ma di necessità. A spiegarlo nel consueto videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “All’interno dell’organizzazione della città è chiaro - ha rimarcato il primo cittadino - che il tema della mobilità è la questione più delicata. Ho chiesto ai miei assessori di preparare un documento che spiega come intendiamo muoverci nel breve ma anche per costruire un diverso modello di socialità della città. Il documento, che si chiama ‘Milano2020’, è già oggi in rete sul sito comune di Milano e da domani raccoglierà anche le vostre idee perché una signora ieri al mio post sul 25 aprile dei bambini mi scrive: ‘Rimetteteci in liberà con idee intelligenti’. Le idee intelligenti le hanno tutti e quindi è importante l’ascolto. È importante perché oggi è veramente il momento di uscire dalle posizioni ideologiche o della critica ideologica. Faccio un piccolo esempio: alla stazione di Cadorna in condizioni normali noi facevamo entrare 6mila persone all’ora alla mattina ma con le misure che oggi ci indicano e che dovremo tenere ne faremo entrare 1500, il 25 per cento, e tra l’altro potremmo farne entrare 75 alla volta per disporre bene gli utenti sulle banchine. Ora - sottolinea Sala - non se ne esce se non si trovano altre forme quindi anche l’idea di parlare di piste ciclabili non è una scelta ideologica, è una scelta di visione ma è una scelta di necessità. È veramente importante che insieme si rifletta su come fare”. Il sindaco osserva poi come nel documento “Milano2020” “c’è ovviamente di più come, ad esempio, una sottolineatura sulla logica dei quartieri che a Milano sono una novantina e noi stiamo facendo uno sforzo perché nel proprio quartiere i cittadini possano trovare tutti i servizi fondamentali”.(Rem)