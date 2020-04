Coronavirus: Sala, per noi sindaci è importante capire cosa succede dal 4 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da quello che sappiamo tra oggi e domani uscirà un decreto del governo che spiegherà le logiche e le modalità della riapertura. Sarà probabilmente focalizzato sul 4 maggio ma è chiaro che per noi sindaci è importante capire cosa succede il 4 maggio e cosa dopo”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Ad esempio - osserva il primo cittadino milanese - se il 4 maggio si riaprirà la produzione nel tessile e nella moda io presumo che non molto dopo riapriranno i negozi perché se i negozi non svuotano parte del campionario estivo e non fanno cassa è difficile che possano fare riordini sull’invernale e così via”. (Rem)