Coronavirus: Migliore (Iv), Campania ha diritto a 900 milioni, Provenzano non impedisca sblocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Gennaro Migliore, sottolinea che "la Campania ha diritto ai 900 milioni previsti per affrontare la fase più difficile della nostra storia. Non è possibile - continua il parlamentare in una nota - che il ministro Provenzano, sulla base di una incomprensibile resistenza burocratica, impedisca lo sblocco di risorse che sono necessarie per dare risposte a famiglie e imprese. Se ci fossero stati reali problemi era compito del governo nazionale segnalarli per tempo e non nel pieno della crisi in atto, perché oggi davvero risulterebbe incomprensibile". Per l'esponente di Iv, "del resto, alla fine di questo confronto, si potrebbero davvero ridurre le risorse dovute? Non credo sia oggettivamente possibile. Ora, è prioritario che queste resistenze si azzerino e si consenta all'amministrazione regionale, che grazie al presidente De Luca", conclude Migliore, "sta affrontando con determinazione ed efficacia la crisi, di rispondere alle esigenze più urgenti che vengono dal territorio". (Com)