Libia: il ministro degli Esteri mauritano Sheikh Ahmed potrebbe essere il nuovo inviato Onu

- Il ministro degli Esteri della Mauritania, Ismail Ould Sheikh Ahmed, potrebbe essere il nuovo inviato delle Nazioni Unite in Libia. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, avrebbe infatti scelto il capo della diplomazia di Nouakchott come successore del dimissionario Ghassan Salamé, dopo che la candidatura dell’ex ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtan Lamamra, è stata bloccata da Washington al Palazzo di Vetro. Per il sito web francese, Sheikh Ahmed sarebbe stato scelto perché ha familiarità con il dossier, avendo lavorato come numero due della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per circa un anno nel 2014, per poi servire come coordinatore Onu per combattere il virus Ebola in Africa e successivamente (dal 25 aprile 2015 al febbraio del 2018) come inviato speciale dell'Onu nello Yemen. (segue) (Res)