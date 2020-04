Libia: il ministro degli Esteri mauritano Sheikh Ahmed potrebbe essere il nuovo inviato Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sito web d’informazione libico “Al Wasat”, la nomina del ministro e diplomatico mauritano potrebbe mettere d’accordo i paesi del Maghreb che, invece, erano divisi sulla candidatura di Lamamra, osteggiata in particolare da Marocco ed Egitto. Solo pochi giorni fa, il ministro degli Esteri della Federazione russa, Sargej Lavrov, aveva sottolineato l'importanza di nominare quanto prima un nuovo inviato delle Nazioni Unite in Libia. “Credo che sia necessario nominare al più presto un rappresentante speciale permanente che, a nostro avviso, dovrebbe provenire da un paese africano, da un paese che si trova nella stessa regione della Libia", aveva dichiarato Lavrov, parlando alla tavola rotonda online lo scorso 21 aprile. Attualmente, la missione delle Nazioni nell'ex Jamahiriyya di Gheddafi è guidata "ad interim" dalla diplomatica statunitense Stephanie Williams, ex numero due del diplomatico libanese Salamé, quest'ultimo dimessosi dall'incarico il 2 marzo scorso adducendo non meglio precisasti motivi di salute. (segue) (Res)