Libia: il ministro degli Esteri mauritano Sheikh Ahmed potrebbe essere il nuovo inviato Onu (3)

- Nato il 9 novembre 1960 a Nouakchott, Ismail Ould Sheikh Ahmed è un diplomatico di lungo corso con una carriera di 28 anni presso le Nazioni Unite, per le quali ha servito in Africa, Medio Oriente ed Europa Orientale. In Libia ha lavorato come numero due dalla missione Unsmil sotto due rappresentati speciali del segretario generale: il libanese Tarek Mitri e lo spagnolo Bernardino Leon, quest’ultimo entrato in carica il 14 agosto del 2014 e tacciato di aver assunto posizioni sbilanciate. Diplomatico con fama di alta professionalità e mentalità da economista, i maggiori successi di Sheikh Ahmed sono probabilmente riconducibili agli sforzi per affrontare il virus Ebola e frenare l’epidemia che ha travolto Guinea, Liberia e Sierra Leone e minacciato altri paesi dell'Africa occidentale. Il possibile ritorno del diplomatico mauritano in Libia coinciderebbe, peraltro, con la pandemia di coronavirus che minaccia oggi anche la Libia (61 contagi e due morti finora nel paese nordafricano). (segue) (Res)