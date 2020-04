Libia: il ministro degli Esteri mauritano Sheikh Ahmed potrebbe essere il nuovo inviato Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conosciuto tra i suoi colleghi per la capacità di ascoltare, cercare punti di convergenza tra le parti e per la pazienza, Sheikh Ahmed ha conseguito un master in sviluppo delle risorse umane presso l'Università di Manchester, una laurea in economia presso l'Università di Montpellier e un certificato avanzato in Analisi economica e delle politiche sociali presso la Maastricht Graduate School of Governance. Ieri l’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Italia, rispettivamente Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas e Luigi Di Maio, si sono uniti all'appello delle Nazioni Unite per una tregua umanitaria in Libia. “Il conflitto continua senza sosta e gli sviluppi nelle ultime settimane hanno aumentato le preoccupazioni, in particolare per la situazione di lunga sofferenza della popolazione libica. Chiediamo a tutti gli attori libici di lasciarsi ispirare dallo spirito del Santo Ramadan, di impegnarsi a riprendere i colloqui per un vero cessate il fuoco sulla base del progetto di accordo del Comitato militare (5+5) del 23 febbraio e, in vista di una soluzione politica al conflitto, di unire i loro sforzi per affrontare il nemico comune”, ovvero la pandemia di Covid-19, si legge in una dichiarazione. (Res)