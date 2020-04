Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro incontra possibili candidati al ministero della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha trascorso la giornata di ieri al Palacio da Alvorada, la residenza presidenziale a Brasilia, e ha ricevuto il segretario generale della presidenza Jorge de Oliveira Francisco, il segretario per la Sicurezza istituzionale Augusto Heleno Ribeiro Pereira e il direttore generale dell’Agenzia brasiliana di Intelligence (Abin) Alexandre Ramagem Rodrigues, L’incontro è durato circa un’ora e al termine non sono state rilasciate dichiarazioni alla stampa, ma il tema è noto: la scelta del nuovo ministro della Giustizia dopo le dimissioni di Sergio Moro. Secondo indiscrezioni della stampa brasiliana è Oliveira, strettamente legato al presidente, il candidato più probabile, mentre Ramagem sarebbe già stato scelto per la guida della polizia federale, il cui imminente cambio al vertice è stato il motivo addotto da Moro per lasciare il governo. Sulla stampa circola anche l’ipotesi di una divisione del ministero in due: Giustizia e Pubblica sicurezza, tornando all’assetto della presidenza di Michel Temer. (segue) (Brb)