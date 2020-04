Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro incontra possibili candidati al ministero della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’ex ministro Moro ha mostrato al telegiornale della rete Globo uno scambio di messaggi WhatsApp con Bolsonaro. In un passaggio, il primo inoltra il link di un articolo del sito “O Antagonista” dal titolo “La polizia federale sulle tracce di 10 o 12 deputati bolsonaristi” e l’interlocutore risponde: “Motivo in più per un cambio” (al vertice). Bolsonaro non ha contestato i messaggi, ma ha ricordato che in passato sostenne Moro quando il sito “The Intercept” pubblicò delle intercettazioni che miravano ad annullare dei processi e a compromettere la reputazione dell’ex giudice dell’inchiesta anti-corruzione Lava Jato. (segue) (Brb)