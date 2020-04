Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro incontra possibili candidati al ministero della Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Giustizia Moro ha rassegnato le dimissioni l’altro ieri dopo che il presidente Bolsonaro aveva esonerato il direttore generale della polizia federale, Mauricio Leite Valeixo. "Non posso mantenere il mio impegno umano e professionale in queste condizioni di lavoro e garantire l'indipendenza della polizia federale", ha detto il ministro uscente avvertendo di non poter "essere d'accordo con interferenze politiche gravi con risultati dagli effetti imprevedibili". Moro ha insistito in particolare sull'avvicendamento ai vertici della polizia, denunciando la prospettiva di "relazioni improprie" con il presidente. "Nelle conversazioni che ho avuto con il presidente nel corso degli ultimi tempi, più volte mi aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", ha dichiarato Moro. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, ha affermato. "Non potevo accettare questa sostituzione considerato anche quello che ho dimostrato nella mia carriera. E devo rispettare il mio personale impegno contro la corruzione. Un presupposto fondamentale per fare questo è garantire il rispetto della legge e anche l'indipendenza della polizia federale, senza interferenze politiche". (segue) (Brb)