Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro incontra possibili candidati al ministero della Giustizia (4)

- Il ministro dimissionario ha ripercorso le ultime fasi della vicenda. "Ho sempre detto al presidente che non avrei avuto problemi ad approvare il cambio del direttore della polizia federale, ma che avrei avuto bisogno di una causa, che fosse un errore o lo scarso impegno. Cosa che non ho visto dal momento che il direttore ha sempre lavorato bene", ha riferito Moro. "Inoltre, ho sempre detto al presidente che un cambio adesso sarebbe stato chiaramente frutto di un'interferenza politica e che non sarebbe stato un positivo a livello di immagine", ha sottolineato. "Non è una questione di nomi, ci sono tanti altri nomi validi per assumere l'incarico. Il grande problema non è chi collocare, ma perché cambiare. È stato detto che Valeixo volesse dimettersi, ma questo non è del tutto vero. Valeixo mi ha manifestato la sua insofferenza di fronte alla grande pressione da parte del presidente intenzionato a sostituirlo e ha pensato lui stesso che sarebbe stato meglio farsi da parte. Ma non era una volontà, era comunque forzato", ha affermato. (segue) (Brb)