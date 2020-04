Brasile: dimissioni Moro, Bolsonaro incontra possibili candidati al ministero della Giustizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, ha protocollato presso la Corte suprema (Stf) la richiesta di apertura di indagini per accertare l'eventuale condotta criminale del presidente Bolsonaro, relativamente ai fatti narrati dall'ex ministro della Giustizia Moro. "La dimensione degli episodi narrati rivela la pratica di atti illeciti imputati al presidente della Repubblica", ha sottolineato la procura generale. Il procuratore ha chiesto che la Corte suprema interroghi Moro. La richiesta del procuratore indica la possibile insorgenza di crimini di falsità ideologica, coercizione nel corso del processo, abuso d'ufficio, prevaricazione, ostruzione della giustizia, corruzione passiva privilegiata, calunnia e crimini contro l'onore. L'audizione di Moro è indicata come un passo iniziale, in modo che possa presentare una dichiarazione dettagliata in merito alle dichiarazioni rese, e l'esibizione della documentazione adeguata che l'ex ministro abbia relativamente agli eventi in questione. (segue) (Brb)