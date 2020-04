Coronavirus: Fornaro (Leu), governo guidi fase 2, emergenza sanitaria non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "deve essere il governo a guidare in maniera ordinata e coordinata la fase della ripartenza della ripresa delle attività produttive. I distinguo territoriali e le fughe in avanti dettate dalla fretta potrebbero provocare danni sanitari ed economici rilevanti". Per il parlamentare di Leu, "chiarezza e certezza dei tempi sono fondamentali per dare a cittadini e imprese un quadro definito della strategia di un progressivo ritorno alla normalità, senza dimenticare mai - conclude Fornaro in una nota - che l'emergenza sanitaria non è finita".(Com)