Giornalisti: Rampelli (Fd'I), grande dolore per morte Giulietto Chiesa, era capace di creare legami

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, commenta in una nota la scomparsa di Giulietto Chiesa. "L'improvvisa morte del giornalista Giulietto Chiesa ci addolora - sottolinea il parlamentare -. Era un intellettuale di una vivacità sorprendente, capace di creare legami culturali e politici anche tra persone di orientamenti opposti. Aveva organizzato attorno a 'Pandora tv', incontri, eventi, presentazione di libri, dibattiti di controinformazione indipendente sempre interessanti". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Avevo dato la disponibilità a presentare alla Camera il suo movimento per la ricostruzione dell'Italia sul quale tanti studiosi stavano lavorando. A loro e alla sua famiglia, le condoglianze mie e di tutti coloro che da destra hanno sempre rispettato un avversario politico di valore specialmente se capace di anteporre alle proprie convinzioni il bene comune". (Com)