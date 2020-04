Bolsonaro incontra i possibili candidati al ministero della Giustizia dopo le dimissioni di Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha trascorso la giornata di ieri al Palacio da Alvorada, la residenza presidenziale a Brasilia, e ha ricevuto il segretario generale della presidenza Jorge de Oliveira Francisco, il segretario per la Sicurezza istituzionale Augusto Heleno Ribeiro Pereira e il direttore generale dell’Agenzia brasiliana di Intelligence (Abin) Alexandre Ramagem Rodrigues, L’incontro è durato circa un’ora e al termine non sono state rilasciate dichiarazioni alla stampa, ma il tema è noto: la scelta del nuovo ministro della Giustizia dopo le dimissioni di Sergio Moro. Secondo indiscrezioni della stampa brasiliana è Oliveira, strettamente legato al presidente, il candidato più probabile, mentre Ramagem sarebbe già stato scelto per la guida della polizia federale, il cui imminente cambio al vertice è stato il motivo addotto da Moro per lasciare il governo. Sulla stampa circola anche l’ipotesi di una divisione del ministero in due: Giustizia e Pubblica sicurezza, tornando all’assetto della presidenza di Michel Temer.Ieri l’ex ministro Moro ha mostrato al telegiornale della rete Globo uno scambio di messaggi WhatsApp con Bolsonaro. In un passaggio, il primo inoltra il link di un articolo del sito “O Antagonista” dal titolo “La polizia federale sulle tracce di 10 o 12 deputati bolsonaristi” e l’interlocutore risponde: “Motivo in più per un cambio” (al vertice). Bolsonaro non ha contestato i messaggi, ma ha ricordato che in passato sostenne Moro quando il sito “The Intercept” pubblicò delle intercettazioni che miravano ad annullare dei processi e a compromettere la reputazione dell’ex giudice dell’inchiesta anti-corruzione Lava Jato.L'ex ministro della Giustizia Moro ha rassegnato le dimissioni l’altro ieri dopo che il presidente Bolsonaro aveva esonerato il direttore generale della polizia federale, Mauricio Leite Valeixo. "Non posso mantenere il mio impegno umano e professionale in queste condizioni di lavoro e garantire l'indipendenza della polizia federale", ha detto il ministro uscente avvertendo di non poter "essere d'accordo con interferenze politiche gravi con risultati dagli effetti imprevedibili". Moro ha insistito in particolare sull'avvicendamento ai vertici della polizia, denunciando la prospettiva di "relazioni improprie" con il presidente. "Nelle conversazioni che ho avuto con il presidente nel corso degli ultimi tempi, più volte mi aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", ha dichiarato Moro. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, ha affermato. "Non potevo accettare questa sostituzione considerato anche quello che ho dimostrato nella mia carriera. E devo rispettare il mio personale impegno contro la corruzione. Un presupposto fondamentale per fare questo è garantire il rispetto della legge e anche l'indipendenza della polizia federale, senza interferenze politiche".Il ministro dimissionario ha ripercorso le ultime fasi della vicenda. "Ho sempre detto al presidente che non avrei avuto problemi ad approvare il cambio del direttore della polizia federale, ma che avrei avuto bisogno di una causa, che fosse un errore o lo scarso impegno. Cosa che non ho visto dal momento che il direttore ha sempre lavorato bene", ha riferito Moro. "Inoltre, ho sempre detto al presidente che un cambio adesso sarebbe stato chiaramente frutto di un'interferenza politica e che non sarebbe stato un positivo a livello di immagine", ha sottolineato. "Non è una questione di nomi, ci sono tanti altri nomi validi per assumere l'incarico. Il grande problema non è chi collocare, ma perché cambiare. È stato detto che Valeixo volesse dimettersi, ma questo non è del tutto vero. Valeixo mi ha manifestato la sua insofferenza di fronte alla grande pressione da parte del presidente intenzionato a sostituirlo e ha pensato lui stesso che sarebbe stato meglio farsi da parte. Ma non era una volontà, era comunque forzato", ha affermato.Nella stessa giornata il presidente Bolsonaro si è difeso dalle accuse in una conferenza stampa, accompagnato da tutti i componenti del suo governo, oltre che dal figlio deputato, Eduardo, e dal presidente della Banca centrale, Roberto Campos Netto, e in un lungo discorso a braccio ha dichiarato di non aver mai interferito nelle indagini della polizia federale. "Parla di interferenza nella nomina. Ma io non devo chiedere il permesso a nessuno per indicare il direttore generale della polizia federale, questa è prerogativa del presidente", ha dichiarato Bolsonaro. “Ieri ho parlato con il ministro Moro da solo e come sempre gli ho aperto il cuore. Ho detto che volevo una persona diversa alla guida della polizia federale. Ho detto che dovesse essere un delegato con il quale poter interagire come faccio con i vertici dell'Abin (Agenzia brasiliana di intelligence) e con i vertici dell'intelligence delle forze armate e chiunque nel governo. E ho detto che volevo mi arrivasse tutti i giorni una relazione sull'attività della polizia, non sul contenuto delle indagini. Nei mesi in cui ha guidato il ministero sa che mai l'ho cercato per sapere di investigazioni in corso. Moro mi ha risposto: 'Deve essere il mio', ma la prerogativa della nomina è mia. Ho detto: 'Facciamolo insieme o facciamo un sorteggio'. A quel punto Moro mi ha chiesto se potessi cambiarlo a novembre dopo averlo indicato per il posto vacante alla Corte suprema. Proposta che ho rifiutato", ha raccontato in conferenza stampa Bolsonaro."Speravo di poter definire con lui un nome, nonostante la nomina sia prerogativa del presidente", ha dichiarato Bolsonaro. Quando ho contattato tutti i ministri per comporre il governo ho detto loro che avrebbero avuto autonomia, non sovranità. Che avrei comunque esercitato il mio diritto di veto e che gli incarichi chiave dovevano passare per le mie mani e che avrei dato il segnale verde. Così è successo con Valeixo, nominato su indicazione di Sergio Moro", ha specificato Bolsonaro. Il presidente ha poi sottolineato ancora una volta che è stato lo stesso direttore della Pf Valeixo ad aver detto di voler lasciare, a gennaio, al presidente e ieri rivolgendosi a tutti i sovrintendenti riuniti in videoconferenza. "Sono deluso e sorpreso. Moro non mi ha cercato né informato sulle sue decisioni e ha preferito una conferenza stampa. Io non posso vedere la mia autorità sfidata dal ministro. Continuo alla guida del paese, fedele ai cittadini brasiliani, nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla criminalità violenta. Il governo va avanti”.Il Procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, ha protocollato presso la Corte suprema (Stf) la richiesta di apertura di indagini per accertare l'eventuale condotta criminale del presidente Bolsonaro, relativamente ai fatti narrati dall'ex ministro della Giustizia Moro. "La dimensione degli episodi narrati rivela la pratica di atti illeciti imputati al presidente della Repubblica", ha sottolineato la procura generale. Il procuratore ha chiesto che la Corte suprema interroghi Moro. La richiesta del procuratore indica la possibile insorgenza di crimini di falsità ideologica, coercizione nel corso del processo, abuso d'ufficio, prevaricazione, ostruzione della giustizia, corruzione passiva privilegiata, calunnia e crimini contro l'onore. L'audizione di Moro è indicata come un passo iniziale, in modo che possa presentare una dichiarazione dettagliata in merito alle dichiarazioni rese, e l'esibizione della documentazione adeguata che l'ex ministro abbia relativamente agli eventi in questione.La polizia federale è titolare delle indagini anti-corruzione legate all'inchiesta Lava-Jato. Tra le ultime delicate indagini affidate alla polizia compaiono quelle ordinate dal giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, su richiesta del Procuratore generale Aras, per verificare il coinvolgimento di politici e parlamentari l'organizzazione alle manifestazioni contro la democrazia che hanno avuto luogo la scorsa domenica in varie città del paese. Nel corso dei picchetti i manifestanti chiedevano – tra le altre cose – un intervento delle forze armate per disporre la chiusura di Corte suprema e Parlamento, soggetti accusati di boicottare la gestione del governo Bolsonaro sull'emergenza sanitaria. Lo stesso presidente, convinto che la quarantena e l'isolamento sociale decretati da molti governatori di stati danneggino l'economia del paese, aveva partecipato al corteo organizzato nella capitale Brasilia. (Brb)