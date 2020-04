Coronavirus: Confagricoltura, in fase 2 promuovere opere del verde per migliorare qualità vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative del governo e del Parlamento per far ripartire la crescita del Paese, Confagricoltura chiede che "nelle azioni per promuovere i lavori pubblici e le infrastrutture in genere ci sia adeguato spazio per la realizzazione di opere a verde pubblico e privato". Una richiesta, si legge in una nota dell'organizzazione, "affinché riqualificazioni urbane, edilizia pubblica e privata, strade e autostrade siano completate da aree verdi, giardini e ogni altra adeguata realizzazione". Il presidente della Federazione florovivaismo di Confagricoltura, Francesco Mati, precisa: "E' in discussione la ripresa anticipata delle attività dell'edilizia ed è auspicabile che si consenta, nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, di far ripartire anche le imprese che progettano e realizzano opere a verde". Per questo motivo Confagricoltura, insieme ad Assoverde e all'Associazione italiana giardinieri professionisti, "ha chiesto al governo di riattivare quanto prima tale attività, che dal 10 aprile era stata consentita, accogliendo sempre una richiesta di palazzo Della Valle, ma soltanto per i lavori di cura e manutenzione". Mati aggiunge che "far ripartire completamente la filiera della realizzazione delle aree a verde, oltre che un concreto incentivo al comparto, sarebbe soprattutto un efficace provvedimento utile a mitigare gli inquinanti e migliorare la qualità dell'aria, e di conseguenza degli standard di vita". (segue) (Com)