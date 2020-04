Coronavirus: Confagricoltura, in fase 2 promuovere opere del verde per migliorare qualità vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mati, "rinnovare alberature urbane esaurite, recuperare il verde pubblico di pertinenza di scuole, ospedali, aree industriali e periferie sono alcuni esempi di opere che vanno promosse rimodulando anche gli incentivi già esistenti, come il 'bonus verde', che Confagricoltura ha chiesto di migliorare significativamente in occasione della discussione del decreto Cura Italia. Si stanno varando altri interventi legislativi, e questa opportunità non va trascurata". (Com)