Coronavirus: sanzioni per 28 persone tra Frosinone e provincia per mancato rispetto misure

- Il comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone continua nei controlli per il rispetto delle norme anticontagio, sanzionando complessivamente 28 persone. Nel Comune di Frosinone sono state fermate cinque persone mentre erano a bordo delle loro auto e non hanno saputo giustificare il motivo dello spostamento. Altre 23 sono state multate a Cassino sempre perché non hanno saputo motivare le ragioni per cui erano in strada.(Rer)