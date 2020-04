Brasile: coronavirus, superati 4.000 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi per coronavirus in Brasile hanno superato i quattromila. Lo ha reso noto l’ultimo bollettino del ministero della Salute, aggiornato a ieri pomeriggio: i morti sono 4.016, 346 in più del giorno precedente, un aumento del 9,4 per cento. Nell’ultima settimana sono decedute 1.669 persone. I casi di contagio confermati sono saliti a 58.509, con un incremento di 5.514, pari al 10,4 per cento, in 24 ore. Il bollettino ha precisato che 29.160 pazienti si sono ripresi e che altri 25.333 sono in cura. Nello Stato di San Paolo, il più colpito, i casi sono 20.004 e i morti 1.667. Il ministero ha reso noto anche che sono stati stanziati 255,6 milioni di real (41,9 milioni di euro) per allestire 1.740 letti di terapia intensiva in 64 comuni di 19 Stati, oltre a 21 letti di terapia intensiva pediatrica. (Brb)