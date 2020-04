Coronavirus: Conte, scuola riaprirà a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica", annuncia la riapertura delle scuole a settembre. "La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico", sottolinea il capo dell'esecutivo, "prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. E' in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l'età media del personale docente è tra le più alte d'Europa. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire - prosegue il premier - che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza". (Rin)