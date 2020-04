Coronavirus: Conte, introdurremo presto prezzo calmierato per mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica", conferma che l'esecutivo è al lavoro sui prezzi delle mascherine. "Per le mascherine introdurremo presto un prezzo calmierato, in modo da evitare speculazioni e abusi di mercato - spiega il capo del governo -. Quanto alla riduzione dell'Iva, in realtà farò di tutto per pervenire al più presto alla completa eliminazione dell'Iva". (Rin)