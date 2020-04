Governo: Conte, da Forza Italia opposizione costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica", rispetto alla possibilità di un appoggio esterno di Forza Italia all'esecutivo spiega che FI "è una forza di opposizione. Dobbiamo avere rispetto", prosegue il premier, "per la distinzione dei ruoli. Questo non toglie la possibilità che si possa distinguere l'atteggiamento anche molto critico, ma costruttivo di Forza Italia dall'atteggiamento più strumentale - conclude il capo del governo - assunto dagli altri partiti di centrodestra". (Rin)