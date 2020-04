Coronavirus: Conte, nostra politica estera non può dipendere da contingenze dettate da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica", definisce "una sonora sciocchezza" l'accusa all'esecutivo, in particolare alla componente del Movimento cinque stelle, di aver usato la pandemia per spostare l'Italia verso la Cina ed aprire un varco anche alla Russia. "Abbiamo ricevuto solidarietà e aiuti dall'Europa, da singoli Stati membri, dalla Cina e dalla Russia senz'altro, ma anche dai nostri tradizionali alleati statunitensi", sottolinea il premier, secondo cui "il nostro indirizzo di politica estera non muta e certo non può dipendere dalle contingenze dettate dalla pandemia". (Rin)