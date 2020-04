Usa-Ruanda: Trump a colloquio con Kagame, offerti aiuti per lotta a pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Ruanda, Paul Kagame, al quale ha offerto l’aiuto statunitense per rispondere alla pandemia di coronavirus. Secondo quanto riferito in una nota dal vice portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, nel corso del colloquio Trump ha ribadito il suo sostegno al Ruanda e ha offerto ulteriore assistenza al paese africano, dove si registrano attualmente 176 casi confermati di coronavirus. Il presidente Kagame, da parte sua, ha ringraziato Trump per il sostegno offerto al suo paese. “Ho appena avuto una buona conversazione con il presidente Donald Trump. Abbiamo discusso delle nostre buone relazioni e del supporto che lui personalmente e la sua amministrazione stanno fornendo al Ruanda per combattere la pandemia di Covid-19. Questo è stato molto apprezzato”, ha scritto Kagame su Twitter. Trump ha recentemente promesso aiuti ad altri paesi in via di sviluppo come Ecuador, Etiopia ed El Salvador. Complessivamente Washington ha stanziato oltre 700 milioni di dollari in aiuti ad altri paesi per far fronte alla pandemia. (Nys)