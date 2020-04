Yemen: i separatisti del sud stracciano l'accordo di pace e proclamano l’autonomia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione tra gli ex alleati giunge quando la Coalizione militare guidata dai sauditi, che sostiene il governo internazionalmente riconosciuto nella sua battaglia contro gli Houthi, ha esteso un cessate il fuoco unilaterale volto a frenare la pandemia di coronavirus durante il mese sacro del Ramadan. I ribelli del gruppo Ansar Allah (meglio noto come Houthi) hanno respinto la tregua. I combattimenti nel frattempo continuano nel paese più povero del Golfo devastato da anni di guerra che ha generato il peggior disastro umanitario del mondo. Decine di migliaia di civili sono stati uccisi negli ultimi cinque anni nella guerra tra il governo e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Ad aprile, lo Yemen ha annunciato il suo primo caso del nuovo coronavirus a Hadramaut, una provincia controllata dal governo nel sud, sollevando preoccupazioni per la diffusione della malattia di Covid-19. Almeno 21 persone, infine, sono morte nelle gravi inondazioni che nei giorni scorsi si sono abbattute su Aden causando ingenti danni alla capitale provvisoria dello Yemen. (Res)