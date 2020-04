Coronavirus: Conte, verso nuove regole per cerimonie religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le cerimonie religiose ci saranno "nuove regole". Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica". "Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico", afferma il premier, "l'indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all'esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti". A giudizio del capo dell'esecutivo, poi, "una privazione che questa emergenza ci ha portato e che personalmente ho trovato particolarmente dolorosa è la rinuncia ai funerali, che significano anche un ultimo gesto di raccoglimento e di affetto nei confronti delle persone care che ci lasciano". (Rin)