Droga: oltre dieci arresti e tre denunce della Polizia a Roma in ultima settimana

- Oltre dieci persone arrestate e tre denunciate: è il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Roma nell’ultima settimana per contrastare lo spaccio di droga. A Primavalle è finito in manette un italiano di 42 anni: l’uomo è stato fermato lunedì scorso per un controllo, mentre era in auto, ed è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish. La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 94 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 0,5 grammi di cocaina. In zona Porta Maggiore i poliziotti hanno fermato due uomini, dopo aver notato che uno di loro cercava di disfarsi di tre involucri contenenti 2 grammi di cocaina. Gli accertamenti successivi hanno permesso agli agenti di rintracciare lo spacciatore, che è stato trovato in casa con 20 grammi di cocaina ed è stato arrestato. Il consumatore è stato segnalato al Prefetto. In zona Tor Marancia, invece, è finito in manette un italiano di 46 anni, tradito dal via vai intenso di persone presso la sua abitazione al primo piano. Gli investigatori sono riusciti ad entrare nell'abitazione dove hanno sequestrato la cocaina e 8417 euro in contanti. (segue) (Rer)