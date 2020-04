Droga: oltre dieci arresti e tre denunce della Polizia a Roma in ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due minorenni sono stati arrestati e affidati alla casa famiglia Regina Agnelli dai poliziotti del commissariato Flaminio: i due 17enni, entrambi italiani, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish durante un controllo in zona Ponte Milvio; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 200 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana e 1600 euro. A Rebibbia, a pochi metri dall’ingresso della stazione metropolitana, sono stati arrestati invece un 24enne gambiano e un 29enne malese: i due sono stati trovati in possesso di 41 grammi di marijuana e 120 euro e hanno tentato di scappare e quindi dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. In zona Casilina, in via Biagio Platani, i poliziotti hanno arrestato due ragazzi: un egiziano di 19 anni e un romano di 17. Il primo, trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 8,50 grammi e 40 euro, è stato portato a Regina Coeli; il secondo invece, che addosso nascondeva 180 euro, è stato portato alla casa famiglia Regina Agnelli. In piazza Castroreale una coppia di romani, di 23 e 26 anni, è stata trovata in possesso di 20 grammi di cocaina. Al Tufello un cliente a bordo di taxi ha esibito l'autocertificazione per gli spostamenti, come previsto dalle misure per il contrasto al coronavirus, spiegando di essere uscito per acquistare droga a San Basilio. Per questo è stato multato. A Tor Tre Teste è finita in manette, invece, una coppia di romani che girava con 34 dosi di cocaina per un peso pari a 23 grammi. (segue) (Rer)