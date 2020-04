Droga: oltre dieci arresti e tre denunce della Polizia a Roma in ultima settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca è stato arrestato un 25 enne marocchino che, alla vista della Polizia, è scappato lasciando cadere un sacchetto contenente 14 grammi di cocaina suddivisa in 32 dosi. Inseguito e fermato, il ragazzo è stato trovato in possesso anche di 255 euro. Sempre a Tor Bella Monaca sono stati arrestati tre spacciatori italiani: un 20enne originario della provincia di Bergamo che aveva addosso 36,45 grammi di cocaina suddivisi in 74 dosi; un 32enne originario della provincia di Brindisi, che nascondeva nella tasca del giubbotto 550 euro probabile provento dell'illecita attività; un 28enne romano ritenuto la mente del gruppo. In viale Marconi un bengalese di 26 anni è stato denunciato perché trovato con 5 pasticche di ecstasy nel portafoglio. Le altre due denunce hanno riguardato un maliano di 30 anni che cedeva droga in strada al Celio a un altro uomo, e un italiano di 38 anni trovato in possesso di hashish a Ostia. (Rer)