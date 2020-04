Israele: anniversario Risoluzione di Sanremo, attesi interventi di Rivlin, Conte e Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centenario della firma della Risoluzione di Sanremo, l'ambasciata di Israele a Roma invita a seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’European Coalition for Israel, che sarà trasmesso da Gerusalemme oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15:00. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica di Israele in Italia sulla pagina Facebook. All’evento saranno letti e trasmessi contributi e interventi di alti funzionari da Israele e da tutto il mondo, tra i quali il presidente dello Stato di Israele Reuven Ruvi Rivlin, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, e l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, che interverrà con un suo messaggio speciale per l’occasione. La Risoluzione di Sanremo ha inserito nel contesto del diritto internazionale la Dichiarazione Balfour del 1917, inclusa la promessa al popolo ebraico di un focolare nazionale nella Palestina. Il primo presidente israeliano, Chaim Weizmann, definì la risoluzione come "l'evento politico probabilmente più importante di tutta la storia del movimento sionista e di tutta la storia del popolo ebraico dai tempi dell'esilio". L'attuale presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha scritto: "Uno dei semi dell'ulivo che oggi simboleggia il moderno Stato di Israele è stato piantato a Sanremo"(Com)