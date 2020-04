Turchia: coronavirus, rimpatriate altre 506 persone da quattro paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia hanno rimpatriato altri 506 concittadini provenienti da quattro paesi africani nell’ambito degli sforzi messi in atto per far fronte alla pandemia di coronavirus. Un primo gruppo di 207 persone, riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, sono state rimpatriate a bordo di un volo speciale della Turkish Airlines proveniente dalla Somalia e da Gibuti e atterrato all'aeroporto di Nevsehir, nella regione dell’Anatolia centrale, per poi essere trasferite nelle province di Nevsehir e Nigde dove sono state poste in quarantena cautelativa. Altri 133 cittadini turchi sono stati rimpatriati dalla Nigeria e dal Ghana su un altro volo speciale della Turkish Airlines che è atterrato nella provincia di Smirne, da dove sono stati trasferiti nella provincia di Aydin. Infine, un terzo gruppo di 166 persone è sbarcato all’aeroporto di Istanbul proveniente Senegal e dalla Mauritania per poi essere condotto nella provincia nord-occidentale di Duzce. Finora, ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, la Turchia ha rimpatriato dall'estero oltre 60 mila cittadini. (Tua)