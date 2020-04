Coronavirus: Coldiretti, via libera a vendita cibi da portare via è atteso da un italiano su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera alla vendita di cibi take away è atteso da più di un italiano su tre (37 per cento) che abitualmente consuma a casa o al lavoro, i menu preparati da ristoranti, pizzerie, fast food o agriturismi. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibilità di aggiungere alle consegne a domicilio anche la vendita di cibi per asporto, annunciata dal premier Giuseppe Conte per il 4 maggio in tutta Italia e già operativa in alcune regioni, dal Veneto alla Toscana. Un passo importante - sottolinea l'organizzazione - con la fine del lockdown che sancisce la ripresa delle attività economiche e riduce il tempo disponibile per gli italiani ai fornelli. Nei quasi due mesi di chiusura forzata in casa la cucina è tornata ad essere il centro della vita quotidiana a partire dalla prima mattina con la colazione e la decisione sul menu per poi proseguire durante il giorno nella preparazione delle ricette con il contributo dell’intera famiglia e - continua la Coldiretti - il coinvolgimento dei appassionato dei più piccoli. Il risultato è stato che in controtendenza con il crollo generale dei consumi si è verificato un aumento record della spesa alimentare che fa registrare un balzo del 19 per cento a marzo con una punta del 23 per cento per i supermercati dove è avvenuta quasi la metà degli acquisti, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea. Sugli acquisti al dettaglio - continua l'organizzazione - si è fatto sentire anche l’effetto accaparramento con quasi 4 italiani su 10 (38 per cento) che hanno accumulato scorte in dispensa per paura della quarantena ma anche di trovare gli scaffali vuoti secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. (segue) (Com)