Coronavirus: Coldiretti, via libera a vendita cibi da portare via è atteso da un italiano su tre (2)

- A spostare i consumi alimentari verso i supermercati è stata anche la chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti e agriturismi di cui ora è attesa la riapertura che avrebbe un effetto positivo a valanga sull’agroalimentare nazionale con gli acquisti di cibi e bevande per la preparazione dei menu che valgono almeno 20 miliardi all’anno, secondo la Coldiretti. Una anticipazione è auspicata per gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse - osserva l'organizzazione - i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa anche evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare e anche per questo - sostiene la Coldiretti - le strutture agrituristiche devono poter ripartire all’inizio di maggio riaprendo i cancelli della cascine, i percorsi naturalistici e gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell’enogastronomia made in Italy. (segue) (Com)