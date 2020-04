Coronavirus: Coldiretti, via libera a vendita cibi da portare via è atteso da un italiano su tre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lungo periodo di chiusura - continua la Coldiretti - sta pesando su molte imprese dell’agroalimentare made in Italy, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco e sui quali gravano anche le difficoltà all’esportazione. La spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa prima dell’emergenza coronavirus - conclude ancora la Coldiretti - era pari al 35 per cento del totale dei consumi alimentari degli italiani per un valore di 85 miliardi di euro all’anno con il coinvolgimento di 50 mila imprese con trecentomila lavoratori. (Com)