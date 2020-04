Coronavirus: Orlando (Pd), inaccettabile che in alcuni importanti organismi ci siano pochissime o nessuna donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, "oggi Roberta Pinotti dice cose molto condivisibili in un’intervista al 'Corriere della Sera'. E' inaccettabile - continua il parlamentare su Facebook - che in alcuni importanti organismi che affrontano importati questioni per il futuro del nostro Paese ci siano pochissime o addirittura nessuna donna. L‘argomento per cui in alcuni di essi non sono presenti poiché costituiti per funzione anziché essere un’attenuante risulta un’aggravante poiché se al vertice di organismi tecnico scientifici ci sono solo uomini significa che il potere maschile in alcuni ambiti non è stato minimamente scalfito". L'esponente del Pd aggiunge: "Dalla medicina appunto, all’università, alla magistratura, alla finanza, sono ancora troppo poche le donne al vertice delle gerarchie e soprattutto in molti ambiti i numeri non accennano a crescere. Dopo la ridefinizione di un pezzo del sistema informativo del Paese, ci sono solo due donne, se non sbaglio, a dirigere testate giornalistiche. Su questo terreno la politica ha fatto più passi, anche se non abbastanza,di altri settori della società. Ma anche questo", prosegue il deputato, "non è un’alibi. Dobbiamo lavorare per rimuovere gli ostacoli che impediscono un’effettiva parità di genere. Questo è una liberazione, lo dico il giorno dopo il 25 aprile, che ancora non si è compiuta. E non è una questione che riguarda solo le donne, riguarda tutti. Un Paese che non sa valorizzare metà della sua potenza - conclude Orlando - non è soltanto ingiusto è più debole anche dal punto di vista economico. Tra le cose da affrontare dopo il virus c’è anche questa ed è tra i più importanti". (Rin)