- "L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. È un altro passo verso la 'nuova normalità'". Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. (com)